Новые автомобили (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

определяется исходя из платежеспособности клиента

Минимальный первоначальный взнос 40%

Cтавка по кредиту 15%

— 0,5 п. п. при наличии полиса страхования жизни; + 4 п. п. при несвоевременном предоставлении ПТС

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 22 года—65 лет

на момент окончания срока кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование КАСКО; максимальная сумма кредита не ограничена; альтернативные способы подтверждения дохода; рассмотрение заявки в течение 1 рабочего дня; предоставляется пенсионерам Минусы первоначальный взнос - от 40%; требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии полиса страхования жизни; ставка выше на 4 п. п. при несвоевременном предоставлении ПТС; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; для заемщиков чей возраст на момент окончания кредита превышает 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин обязательно оформление личного страхования; при сумме кредита до 1 млн руб. подтверждение дохода не требуется

Дата актуализации 01.02.2019 11:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Новые автомобили (без КАСКО)» в 4 городах России

Справочная информация ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк» Адрес 614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80 ОГРН 1025900000488 Отделения и банкоматы в вашем городе Пермь Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (342) 270-00-32

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