Новые автомобили (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 100 000
определяется исходя из платежеспособности клиента
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Минимальный первоначальный взнос
40%
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Cтавка по кредиту
15%
— 0,5 п. п. при наличии полиса страхования жизни; + 4 п. п. при несвоевременном предоставлении ПТС
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
22 года—65 лет
на момент окончания срока кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется страхование КАСКО;
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- рассмотрение заявки в течение 1 рабочего дня;
- предоставляется пенсионерам
Особые ограничения
- первоначальный взнос - от 40%;
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии полиса страхования жизни;
- ставка выше на 4 п. п. при несвоевременном предоставлении ПТС;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- для заемщиков чей возраст на момент окончания кредита превышает 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин обязательно оформление личного страхования;
- при сумме кредита до 1 млн руб. подтверждение дохода не требуется
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Дата актуализации
01.02.2019 11:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новые автомобили (без КАСКО)» в 4 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
1025900000488
в вашем городе
Пермь
(342) 270-00-32