Lifan Finance

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Lifan

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 50 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 10,7—16,8%

зависит от первоначального взноса; — 1,9—3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Возможна выдача кредита на автомобиль с «отложенным платежом» равным 20—35% от стоимости автомобиля, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца. Процентная ставка варьируется от 11,8% до 12,2% годовых (-3,2—3,4 п. п. при наличии личного страхования). Минимальный первоначальный взнос — 30%. Остальные условия кредитования идентичны стандартным.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы неограниченная сумма кредита; рассмотрение заявки от 30 минут; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить стоимость КАСКО и дополнительного оборудования в сумму кредита; низкая ставка Минусы требуется страхование КАСКО; требуется заявление на открытие банковского вклада; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения при сумме кредита до 1 млн рублей либо сумме кредита менее 1,2 млн рублей при условии внесения первоначального взноса в размере 40% подтверждение дохода не требуется; ставка ниже на 1,9-3 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 06.02.2019 18:00 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Lifan Finance» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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