Lamborghini
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
Lamborghini
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Срок кредита
2 года—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 50 000
максимальная сумма кредита определяется индивидуально
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
14—15,5%
+ 1 п. п. без подтверждения дохода
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- неограниченная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется заявление на открытие вклада
- ставка выше на 1 п. п. без подтверждения дохода
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Дата актуализации
06.02.2019 17:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Lamborghini» в 121 городе России
Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
в вашем городе
Москва
(846) 276-44-11