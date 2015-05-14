Lamborghini

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Lamborghini

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 50 000

максимальная сумма кредита определяется индивидуально

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 14—15,5%

+ 1 п. п. без подтверждения дохода

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы неограниченная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; требуется заявление на открытие вклада Особые ограничения ставка выше на 1 п. п. без подтверждения дохода

Дата актуализации 06.02.2019 17:59 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Lamborghini» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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