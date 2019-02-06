Специальная программа с «ГАЗ»

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства отечественный новый

Марка, модель ГАЗ

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 14,5—15,5%

зависит от первоначального взноса; — 1 п. п. для отдельных моделей; + 0,5 п. п. при покупке полиса «Частичное КАСКО»

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—66 лет

от 21 лет на момент предоставления кредита, до 66 лет на момент погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Распространяется на марки ГАЗ категории В, С, разрешенная масса которых не превышает 8,7 тонн, категории D — ГАЗ ГАЗ NEXT A63R; A64R; A65R; А67R; А68R; А69R.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок кредитования; не требуется подтверждение дохода; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО; срок рассмотрения заявки до 4-х рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке; ставка ниже на 1 п. п. для моделей ГАЗ-33026, ГАЗ-330263, ГАЗ-330262, ГАЗ-330267,ГАЗ-27256, ГАЗ-322126, ГАЗ-27056, ГАЗ-22176, ГАЗ-C41R16; ГАЗ-А21R36, ГАЗ-А23R36; ставка выше на 0,5 п. п. при покупке полиса «Частичное КАСКО»

Дата актуализации 06.02.2019 12:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Специальная программа с «ГАЗ»» в 21 городе России

Справочная информация АО «Банк «Союз» Адрес 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 9 Банкоматы 38 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-33-22 — единая справочная служба (495) 729-55-55

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