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Союз, автокредит

Специальная программа с «ГАЗ»

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    отечественный новый
  • Марка, модель
    ГАЗ
  • Срок кредита
    1 год—7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    14,5—15,5%
    зависит от первоначального взноса; — 1 п. п. для отдельных моделей; + 0,5 п. п. при покупке полиса «Частичное КАСКО»
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—66 лет
    от 21 лет на момент предоставления кредита, до 66 лет на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Распространяется на марки ГАЗ категории В, С, разрешенная масса которых не превышает 8,7 тонн, категории D — ГАЗ ГАЗ NEXT A63R; A64R; A65R; А67R; А68R; А69R.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • длительный срок кредитования;
    • не требуется подтверждение дохода;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • срок рассмотрения заявки до 4-х рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке;
    • ставка ниже на 1 п. п. для моделей ГАЗ-33026, ГАЗ-330263, ГАЗ-330262, ГАЗ-330267,ГАЗ-27256, ГАЗ-322126, ГАЗ-27056, ГАЗ-22176, ГАЗ-C41R16; ГАЗ-А21R36, ГАЗ-А23R36;
    • ставка выше на 0,5 п. п. при покупке полиса «Частичное КАСКО»
  • Дата актуализации
    06.02.2019 12:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Специальная программа с «ГАЗ»» в 21 городе России

Справочная информация
АО «Банк «Союз»
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
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