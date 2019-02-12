ДилерПлюс

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—7 лет

шаг - 1 год

Валюта рубли

Сумма кредита 30 000—4 500 000

зависит от первоначального взноса: при его отсутствии — до 800 тыс. руб.; при 10% — до 1,5 млн руб.; при 30% — до 4 млн руб.

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 16,2—16,7%

зависит от срока кредита и первоначального взноса

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; первоначальный взнос не требуется; альтернативные способы подтверждения дохода; страховые премии можно включить в сумму кредита; страхование КАСКО не требуется Особые ограничения если сумма кредита превышает 1,5 млн. руб., требуются документы, подтверждающие доход; при кредитовании без первоначального взноса сумма кредита до 800 тыс. руб.

Дата актуализации 12.02.2019 15:07 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «ДилерПлюс» в 6 городах России

Справочная информация ПАО «Плюс Банк» Адрес 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте Телефоны 8 800 200-23-72 — единая справочная служба

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