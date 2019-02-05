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Ижкомбанк, автокредит

Автокредит (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
  • Возраст транспортного средства
    до 8 лет на момент окончания срока кредита
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 100 000
    определяется индивидуально
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    11—15%
    + 4 п. п. до момента оформления ТС в залог
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—60 лет
  • Подтверждение дохода
    справка 2-НДФЛ
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • предоставляется пенсионерам;
    • рассмотрение заявки в течение 1 дня;
    • не требуется страхование КАСКО
    Минусы
    • требуется постоянная регистрация на территории присутствия банка;
    • супруг(а) выступает созаемщиком (при наличии);
    • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • ставка выше на 4 п. п. до момента оформления ТС в залог
  • Дата актуализации
    05.02.2019 17:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит (без КАСКО)» в 15 городах России

Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
ОГРН
1021800000090
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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