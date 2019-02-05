Автокредит (без КАСКО)
-
Продавец
автосалон
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
-
Возраст транспортного средства
до 8 лет на момент окончания срока кредита
-
Срок кредита
1 год—5 лет
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
от 100 000
определяется индивидуально
-
Минимальный первоначальный взнос
20%
-
Cтавка по кредиту
11—15%
+ 4 п. п. до момента оформления ТС в залог
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
-
Штраф за досрочное погашение
нет
-
Возраст заёмщика
21 год—60 лет
-
Подтверждение дохода
справка 2-НДФЛ
-
Регистрация по месту получения кредита
постоянная
-
Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
-
Особые условия
Погашение — аннуитет.
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- предоставляется пенсионерам;
- рассмотрение заявки в течение 1 дня;
- не требуется страхование КАСКО
Особые ограничения
- требуется постоянная регистрация на территории присутствия банка;
- супруг(а) выступает созаемщиком (при наличии);
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- ставка выше на 4 п. п. до момента оформления ТС в залог
-
Дата актуализации
05.02.2019 17:05