Автокредит (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый

Возраст транспортного средства до 8 лет на момент окончания срока кредита

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

определяется индивидуально

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 11—15%

+ 4 п. п. до момента оформления ТС в залог

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы предоставляется пенсионерам; рассмотрение заявки в течение 1 дня; не требуется страхование КАСКО Минусы требуется постоянная регистрация на территории присутствия банка; супруг(а) выступает созаемщиком (при наличии); подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; ставка выше на 4 п. п. до момента оформления ТС в залог

Дата актуализации 05.02.2019 17:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автокредит (без КАСКО)» в 15 городах России

Справочная информация ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» Адрес 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30 ОГРН 1021800000090 Отделения и банкоматы в вашем городе Ижевск Отделения 10 Банкоматы 62 посмотреть на карте Телефоны 8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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