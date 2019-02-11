Авторассрочка
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
1 год—2 года и 6 мес.
шаг - 6 месяцев (максимальный срок зависит от условий сотрудничества между банком и автосалоном)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—3 000 000
до 50% стоимости авто
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Минимальный первоначальный взнос
50%
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
единовременный платеж за предоставление рассрочки от 0 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от марки, автосалона и стоимости автомобиля
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- предоставляется ИП;
- ставка по кредиту - 0% годовых;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- первоначальный взнос - от 50%;
- требуется страхование КАСКО;
- требуется постоянная регистрация по месту получения кредита;
- взимается комиссия за предоставление рассрочки
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- комиссия за предоставление рассрочки от 0 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от автосалона и стоимости автомобиля
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Дата актуализации
11.02.2019 11:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Авторассрочка» в 31 городе России
Справочная информация
АО «Генбанк»
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
в вашем городе
Москва
8 800 333-55-45
— единая справочная служба