Авторассрочка

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—2 года и 6 мес.

шаг - 6 месяцев (максимальный срок зависит от условий сотрудничества между банком и автосалоном)

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

до 50% стоимости авто

Минимальный первоначальный взнос 50%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании единовременный платеж за предоставление рассрочки от 0 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от марки, автосалона и стоимости автомобиля

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы предоставляется ИП; ставка по кредиту - 0% годовых; личное страхование не влияет на ставку Минусы первоначальный взнос - от 50%; требуется страхование КАСКО; требуется постоянная регистрация по месту получения кредита; взимается комиссия за предоставление рассрочки Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; комиссия за предоставление рассрочки от 0 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от автосалона и стоимости автомобиля

Дата актуализации 11.02.2019 11:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Авторассрочка» в 31 городе России

Справочная информация АО «Генбанк» Адрес 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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