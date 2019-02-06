Автоэкспресс — Партнерский Плюс (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Экспресс-кредит да

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 250 000—1 500 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту от 15,9%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика от 18 лет

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Регионы действия программы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Самара, Уфа, Омск, Красноярск, Ярославль, Нижний Новгород, Челябинск, Саратов, Магнитогорск, Новосибирск, Тула, Воронеж, Кемерово, Новокузнецк, Пермь, Волгоград, Ростов-на-Дону.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется подтверждение дохода; предоставляется ИП; страхование КАСКО не требуется; личное страхование не влияет на ставку Минусы банк не раскрывает требования к максимальному возрасту заемщика

Дата актуализации 06.02.2019 12:53 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автоэкспресс — Партнерский Плюс (без КАСКО)» в 31 городе России

Справочная информация АО «Кредит Европа Банк» Адрес 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 24 Банкоматы 82 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-77-57 — единая справочная служба (495) 775-77-57

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