На новое авто (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 2 года—7 лет

шаг - 12 месяцев

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—6 500 000

максимальная сумма кредита 3 млн рублей при первоначальном взносе менее 20%

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 16,4—19,4%

зависит от величины первоначального взноса;- 3 п. п. при наличии личного страхования; — 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 22 года—65 лет

на момент окончания действия кредитного договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; длительный срок кредитования; первоначальный взнос от 0%; альтернативные способы подтверждения дохода; не требуется страхование КАСКО Минусы может потребоваться поручительство физ. лица ; требуется постоянная регистрация на территории присутствия банка Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; ставка ниже на 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования; максимальная сумма кредита 3 млн рублей при взносе менее 20%; кредит на покупку автомобиля у официального дилера; заемщик должен фактически проживать и работать в регионе присутствия банка

Дата актуализации 11.02.2019 17:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На новое авто (без КАСКО)» в 29 городах России

Справочная информация ПАО «Банк Зенит» Адрес 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9 Сайт www.zenit.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 24 Банкоматы 59 посмотреть на карте Телефоны 8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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