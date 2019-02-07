BMW/MINI/Motorrad Select
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- мотоцикл
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
- BMW
- Mini
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Возможность обратного выкупа
да
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—8 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
15—17%
зависит от подтверждения дохода
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
18 лет—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Особые условия
Наличие остаточного платежа на конец срока кредита от 20% до 55% в зависимости от модели приобретаемого автомобиля и срока кредитования
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность обменять автомобиль по системе Trade-in;
- возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО
- при кредитовании без подтверждения дохода минимальный первоначальный взнос - 40%;
- при условии оформления КАСКО по программе BMW Страхование минимальный первоначальный взнос - 10%;
- для автомобилей BMW 6, 7, М, Z серий и Х6 первоначальный взнос от 25% (от 20% при оформлении полиса КАСКО по программе BMW Страхование);
- для мужчин в возрасте от 22 до 27 лет требуется военный билет;
- для заемщиков в возрасте от 18 до 22 лет и старше 60 лет ( 55 лет для женщин) требуется поручитель
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Дата актуализации
07.02.2019 14:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «BMW/MINI/Motorrad Select» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «БМВ Банк»
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39а, стр. 1
в вашем городе
Москва
8 800 700-02-69
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