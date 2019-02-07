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БМВ Банк, автокредит

Индивидуальный

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Марка, модель
    • BMW
    • Rolls-Royce
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 8 500 000
    максимальная сумма кредита не ограничена, но не может превышать 85% от стоимости автомобиля
  • Минимальный первоначальный взнос
    25%
  • Cтавка по кредиту
    15%
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    18 лет—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Особые условия
    Программа распространяется на все новые и демо автомобили BMW или Rolls-Royce.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • возможно включить стоимость КАСКО в сумму кредита
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО
    Особые ограничения
    • первоначальный взнос от 20% при оформлении полиса КАСКО по программе BMW Страхование;
    • для мужчин в возрасте от 22 до 27 лет требуется военный билет;
    • для заемщиков в возрасте от 18 до 22 лет и старше 60 лет ( 55 лет для женщин) требуется поручитель
  • Дата актуализации
    07.02.2019 15:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Индивидуальный» в 1 городе России

Справочная информация
ООО «БМВ Банк»
Адрес
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39а, стр. 1
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 700-02-69 — единая справочная служба

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