Индивидуальный

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель BMW Rolls-Royce

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 8 500 000

максимальная сумма кредита не ограничена, но не может превышать 85% от стоимости автомобиля

Минимальный первоначальный взнос 25%

Cтавка по кредиту 15%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 18 лет—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Программа распространяется на все новые и демо автомобили BMW или Rolls-Royce.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; максимальная сумма кредита не ограничена; возможно включить стоимость КАСКО в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения первоначальный взнос от 20% при оформлении полиса КАСКО по программе BMW Страхование; для мужчин в возрасте от 22 до 27 лет требуется военный билет; для заемщиков в возрасте от 18 до 22 лет и старше 60 лет ( 55 лет для женщин) требуется поручитель

Дата актуализации 07.02.2019 15:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Индивидуальный» в 1 городе России

Справочная информация ООО «БМВ Банк» Адрес 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39а, стр. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-02-69 — единая справочная служба

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