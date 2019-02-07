BMW/MINI/Rolls-Royce с пробегом

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Марка, модель BMW Mini Rolls-Royce

Возраст транспортного средства до 10 лет на дату погашения кредита

Возможность обратного выкупа да

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—8 500 000

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 15—17%

зависит от порядка погашения кредита и подтверждения дохода

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 18 лет—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Возможно оформление кредита с остаточным платежом в размере 20—55% от стоимости машины.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; крупная сумма кредита; возможно включить стоимость КАСКО в сумму кредита; низкая ставка Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения при покупке полиса КАСКО по программе BMW Страхование минимальный первоначальный взнос - 10%; при кредитовании без подтверждения дохода минимальный первоначальный взнос - 40%; для мужчин в возрасте от 22 до 27 лет требуется военный билет; для заемщиков в возрасте от 18 до 22 лет и старше 60 лет ( 55 лет для женщин) требуется поручитель

Дата актуализации 07.02.2019 15:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «BMW/MINI/Rolls-Royce с пробегом» в 1 городе России

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