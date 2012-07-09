MINIстерство Кредитных Дел

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Mini

Возможность обратного выкупа да

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—8 500 000

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 7—12,9%

зависит от срока кредита и подтверждения дохода

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 18 лет—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Действует до 31 марта 2019 г.

Возможно кредитование с остаточным платежом в размере 30—55% от стоимости машины.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; возможно включить стоимость КАСКО в сумму кредита; крупная сумма кредита; низкая ставка; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения для мужчин в возрасте от 22 до 27 лет требуется военный билет; для заемщиков в возрасте от 18 до 22 лет и старше 60 лет ( 55 лет для женщин) требуется поручитель; при оформлении КАСКО по программе BMW Страхование минимальный первоначальный взнос - 10%; при кредитовании без подтверждения дохода первоначальный взнос от 40%

Дата актуализации 07.02.2019 14:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «MINIстерство Кредитных Дел» в 1 городе России

Справочная информация ООО «БМВ Банк» Адрес 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39а, стр. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-02-69 — единая справочная служба

2 667