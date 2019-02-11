На покупку автомобилей Porsche (без КАСКО)
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
Porsche
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Срок кредита
1 год—7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 8 000 000
стоимость автомобиля — от 1,2 млн рублей
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
17,8%
— 3 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
до 55 лет для женщин на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
0,5 лет
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Особые условия
Погашение — аннуитет. Возможен кредит с отсрочкой платежа, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж в конце срока кредита, в виде суммы оставшейся части основного долга и начисленных процентов. Максимальный размер последнего платежа без учета начисленных процентов — 50% от стоимости автомобиля. Минимальный первоначальный взнос — 20%, срок — до 3 лет, сумма кредита — до 3 млн. рублей.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- первоначальный взнос - от 10%;
- длительный срок кредитования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- не требуется страхование КАСКО
Особые ограничения
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
- минимальная стоимость автомобиля - 1,2 млн рублей;
- подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе не менее 15% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 1,5 млн рублей; при первоначальном взносе не менее 30% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4 млн рублей;при первоначальном взносе не менее 40% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4,8 млн рублей; при первоначальном взносе не менее 50% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 6,5 млн рублей
- требуется поручительство супруга/супруги только в случае если сумма кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода
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Дата актуализации
11.02.2019 14:58