На покупку автомобилей Land Rover / Jaguar (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Jaguar Land Rover

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита до 8 000 000

стоимость автомобиля — от 1,2 млн рублей

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 18,9%

— 3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 0,5 лет

Особые условия Погашение — аннуитет. Возможен кредит с отсрочкой платежа, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж в конце срока кредита, в виде суммы оставшейся части основного долга и начисленных процентов. Максимальный размер последнего платежа без учета начисленных процентов — 50% от стоимости автомобиля. Минимальный первоначальный взнос — 20%, срок — до 3 лет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; первоначальный взнос - от 10%; длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода; не требуется страхование КАСКО Минусы повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; минимальная стоимость автомобиля - 1,2 млн рублей; максимальная сумма кредита при первоначальном взнос от 10% составляет 3,5 млн рублей, от 20% - 6,5 млн рублей, от 30% - 8 млн рублей; требуется поручительство супруга/супруги только в случае если сумма кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода

Дата актуализации 11.02.2019 14:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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