На покупку автомобилей Chery (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Chery

Срок кредита до 7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 000 000

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 17,3%

— 1,6 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет. Также до 31 декабря 2019 г. действует специальное предложение Chery Direct, позволяющее приобрести автомобиль 2016—2018 годов выпуска с пониженной ставкой: 13—18% годовых (- 3 п. п. при наличии личного страхования). Максимальный срок кредита — 5 лет, минимальный первоначальный взнос — 20%.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода; не требуется страхование КАСКО Минусы высокая ставка; повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 1,6 п. п. при наличии личного страхования; требуется поручительство супруга/супруги только в случае если сумма кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода

Дата актуализации 11.02.2019 14:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На покупку автомобилей Chery (без КАСКО)» в 34 городах России

Справочная информация АО «ЮниКредит Банк» Адрес 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 ОГРН 1027739082106 Сайт www.unicreditbank.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 33 Банкоматы 34 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-10-20 — единая справочная служба

2 094