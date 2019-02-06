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НИКО-Банк, автокредит

Ретро

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 6 лет на момент предоставления кредита (до 8 лет на момент погашения кредита)
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    150 000—1 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    12%
    + 0,5 п. п. с момента выдачи кредита до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором оригинал ПТС был предоставлен в банк; + 1 п. п. при оформлении КАСКО с франшизой
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—60 лет
    до 70 лет для пенсионеров, до 60 лет для прочих заемщиков на момент окончания кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • низкая ставка;
    • предоставляется пенсионерам
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется поручительство супруга(и) при наличии;
    • первоначальный взнос - от 30%
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • с момента выдачи кредита до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором оригинал ПТС был предоставлен в банк, ставка увеличивается на 0,5 п. п.;
    • ставка выше на 1 п. п. при оформлении КАСКО с франшизой;
    • минимальный первоначальный взнос для автомобилей возрастом до 3 лет – 35%, до 4 лет – 40%, до 5 лет – 45%, до 6 лет – 50%, свыше 6 лет – 60%
  • Дата актуализации
    06.02.2019 12:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Ретро» в 8 городах России

Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
ОГРН
1025600001679
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Телефоны
(3532) 34-00-34

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