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Иваново, автокредит

На коммерческий автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    до 5 лет
    максимально 61 месяц
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    17,9%
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    18 лет—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • не требуется страхование КАСКО;
    • не требуется постоянная регистрация на территории выдачи кредита
    Минусы
    • принятие решения по кредиту до 5 рабочих дней;
    • обязательно поручительство супруга(ги) при наличии зарегистрированного брака
    Особые ограничения
    • банк может потребовать дополнительный залог и поручительство третьих лиц
  • Дата актуализации
    01.02.2019 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На коммерческий автомобиль (без КАСКО)» в 5 городах России

Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
Адрес
153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(4932) 30-55-34

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