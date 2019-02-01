На коммерческий автомобиль (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
максимально 61 месяц
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
17,9%
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
18 лет—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- не требуется страхование КАСКО;
- не требуется постоянная регистрация на территории выдачи кредита
Особые ограничения
- принятие решения по кредиту до 5 рабочих дней;
- обязательно поручительство супруга(ги) при наличии зарегистрированного брака
- банк может потребовать дополнительный залог и поручительство третьих лиц
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Дата актуализации
01.02.2019 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На коммерческий автомобиль (без КАСКО)» в 5 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
в вашем городе
Москва
(4932) 30-55-34