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Сургутнефтегазбанк, автокредит

На подержанный автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Возраст транспортного средства
    до 8 лет на момент окончания срока кредита
  • Срок кредита
    3 года—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—1 500 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    19,25—19,75%
    зависит от первоначального взноса; + 2,5 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—70 лет
    на момент возврата кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • низкая ставка
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • первоначальный взнос - от 30%
    Особые ограничения
    • при отсутствии продления КАСКО процентная ставка увеличивается на 2,5 п. п.;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке;
    • кредит предоставляется на приобретение автомобилей с оригиналами ПТС
  • Дата актуализации
    13.02.2019 15:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На подержанный автомобиль» в 11 городах России

Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
Адрес
628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
ОГРН
1028600001792
Сайт
www.sngb.ru
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Телефоны
(3462) 39-88-88

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