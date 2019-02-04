На подержанный автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 15 лет на момент окончания кредита

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—7 лет

шаг - 12 месяцев

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 500 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 17—22%

зависит от срока кредита;- 0,5 п. п. при наличии личного страхования; + 1 п. п. без справки 2-НДФЛ

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование КАСКО; предоставляется ИП; первоначальный взнос - от 10%; рассмотрение заявки в течение одного рабочего дня; длительный срок кредитования Минусы повышенная ставка без личного страхования; требуется постоянная регистрация в г. Санкт-Петербург и ЛО, г. Москва и МО Особые ограничения ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии личного страхования; ставка выше на 1 п. п. без справки 2-НДФЛ; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; при сумме кредита более 1,2 млн рублей минимальный стаж на последнем месте работы от 6 месяцев; при покупке автомобиля стоимостью более 1,2 млн рублей первоначальный взнос - от 20%

Дата актуализации 04.02.2019 16:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На подержанный автомобиль (без КАСКО)» в 2 городах России

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