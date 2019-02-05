КУБ — Авто — Пробег

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства для иномарок — до 10 лет, для отечественных авто — до 8 лет на момент погашения кредита

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—4 500 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 13,8—16,75%

определяются индивидуально; — 0,5 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—75 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; альтернативные способы подтверждения дохода; предоставляется пенсионерам; низкая ставка Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; первоначальный взнос - от 30% Особые ограничения распространяется на работников госучреждений (Главное управление Банка России по Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области, Федеральная таможенная служба Уральского таможенного управления, Прокуратура г.Магнитогорска, Управление ФНС России по Челябинской области, Судебный аппарат г.Магнитогорска, Правоохранительные органы,Пенсионный фонд РФ); для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; ставка ниже на 0,5 п. п. с личным страхованием

Дата актуализации 05.02.2019 17:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «КУБ — Авто — Пробег» в 1 городе России

Справочная информация АО «Кредит Урал Банк» Адрес 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17 Отделения и банкоматы в вашем городе Магнитогорск Отделения 12 Банкоматы 117 посмотреть на карте Телефоны (3519) 24-89-33

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