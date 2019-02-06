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Русфинанс Банк, автокредит

Chery

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Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Марка, модель
    Chery
  • Срок кредита
    2 года—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 120 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    16,8%
    — 2 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    23 года—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Особые условия
    Также на новые автомобили Сhery Tiggo 2 Chery Tiggo 3, Chery Tiggo 5, Chery Tiggo5 new 2016—2017 года выпуска, приобретаемые у уполномоченных дилеров, действуют специальные ставки: 9,4—15,9% годовых (при наличии личного страхования ниже на 2 п. п., при первоначальном взносе более 50%, а также сроке кредита 12 месяцев или 60 месяцев процентная ставка будет составлять 0,1% годовых и 5% годовых, соответственно. Для новых автомобилей Chery Tiggo действует тариф с отложенным платежом, срок кредита 36 месяцев (кредит автоматически продлевается на 2 года, если клиент не погасил отложенную сумму в конце срока), первоначальный взнос от 30%, ставка по кредиту находится в диапазоне 10,4%-12,2% годовых, снизить процентную ставку возможно на 2—3,4 п. п. за счет оформления личного страхования.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • рассмотрение заявки от 30 минут;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность включить стоимость КАСКО и дополнительного оборудования в сумму кредита
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется заявление на открытие банковского вклада;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • подтверждение дохода не требуется при сумме кредита менее 1 млн рублей либо при сумме кредита менее 1,2 млн. рублей, при условии внесения первоначального взноса более 40%;
    • ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования
  • Дата актуализации
    06.02.2019 14:36
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Chery» в 121 городе России

Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
Адрес
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Телефоны
(846) 276-44-11

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