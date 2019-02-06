Chery

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Chery

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 120 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 16,8%

— 2 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Также на новые автомобили Сhery Tiggo 2 Chery Tiggo 3, Chery Tiggo 5, Chery Tiggo5 new 2016—2017 года выпуска, приобретаемые у уполномоченных дилеров, действуют специальные ставки: 9,4—15,9% годовых (при наличии личного страхования ниже на 2 п. п., при первоначальном взносе более 50%, а также сроке кредита 12 месяцев или 60 месяцев процентная ставка будет составлять 0,1% годовых и 5% годовых, соответственно. Для новых автомобилей Chery Tiggo действует тариф с отложенным платежом, срок кредита 36 месяцев (кредит автоматически продлевается на 2 года, если клиент не погасил отложенную сумму в конце срока), первоначальный взнос от 30%, ставка по кредиту находится в диапазоне 10,4%-12,2% годовых, снизить процентную ставку возможно на 2—3,4 п. п. за счет оформления личного страхования.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы рассмотрение заявки от 30 минут; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить стоимость КАСКО и дополнительного оборудования в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; требуется заявление на открытие банковского вклада; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения подтверждение дохода не требуется при сумме кредита менее 1 млн рублей либо при сумме кредита менее 1,2 млн. рублей, при условии внесения первоначального взноса более 40%; ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 06.02.2019 14:36 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Chery» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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