Chery
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
Chery
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Срок кредита
2 года—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 120 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
16,8%
— 2 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Особые условия
Также на новые автомобили Сhery Tiggo 2 Chery Tiggo 3, Chery Tiggo 5, Chery Tiggo5 new 2016—2017 года выпуска, приобретаемые у уполномоченных дилеров, действуют специальные ставки: 9,4—15,9% годовых (при наличии личного страхования ниже на 2 п. п., при первоначальном взносе более 50%, а также сроке кредита 12 месяцев или 60 месяцев процентная ставка будет составлять 0,1% годовых и 5% годовых, соответственно. Для новых автомобилей Chery Tiggo действует тариф с отложенным платежом, срок кредита 36 месяцев (кредит автоматически продлевается на 2 года, если клиент не погасил отложенную сумму в конце срока), первоначальный взнос от 30%, ставка по кредиту находится в диапазоне 10,4%-12,2% годовых, снизить процентную ставку возможно на 2—3,4 п. п. за счет оформления личного страхования.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- рассмотрение заявки от 30 минут;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить стоимость КАСКО и дополнительного оборудования в сумму кредита
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется заявление на открытие банковского вклада;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- подтверждение дохода не требуется при сумме кредита менее 1 млн рублей либо при сумме кредита менее 1,2 млн. рублей, при условии внесения первоначального взноса более 40%;
- ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования
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Дата актуализации
06.02.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Chery» в 121 городе России
Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
в вашем городе
Москва
(846) 276-44-11