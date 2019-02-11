На покупку автомобилей Changan

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Срок кредита до 7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—6 500 000

до 2 млн рублей при первоначальном взносе от 10%

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 17,75%

— 2,75 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия По специальной кредитной программе Changan Direct возможно оформить кредит на автомобиль марки Changan (CS 35) под 8,3%-16,6% годовых с максимальным сроком кредита 5 лет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить страховые премии в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 2,75 п. п. при наличии личного страхования; требуется поручительство супруга/супруги только в случае если сумма кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода

Дата актуализации 11.02.2019 13:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На покупку автомобилей Changan» в 34 городах России

Справочная информация АО «ЮниКредит Банк» Адрес 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 ОГРН 1027739082106 Сайт www.unicreditbank.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 33 Банкоматы 34 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-10-20 — единая справочная служба

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