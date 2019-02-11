На покупку автомобилей Dongfeng (без КАСКО)
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Срок кредита
до 7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—1 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
20,75%
— 2,75 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
до 55 лет для женщин на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение — аннуитет. Также до 31 декабря 2019 года действует специальное предложение Dongfeng Direct, позволяющее приобрести новый автомобиль марки Dongfeng (DFM H30 Cross, DFM AX7) 2015—2018 годов выпуска с пониженной процентной ставкой: 12—18% годовых. При наличии личного страхования ставка ниже на 3 п. п. Минимальный первоначальный взнос равен 20%, сумма кредита — до 1 млн рублей, срок — до 7 лет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- длительный срок кредитования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- не требуется страхование КАСКО
Особые ограничения
- высокая ставка;
- повышенная ставка без личного страхования
- ставка ниже на 2,75 п. п. при наличии личного страхования;
- требуется поручительство супруга/супруги только в случае если сумма кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода
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Дата актуализации
11.02.2019 14:14