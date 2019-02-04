Автомобиль с пробегом (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства для иномарок — до 7 лет, для отечественных ТС — до 3 лет на момент окончания кредита

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита до 3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 15—18%

определяется индивидуально

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 18 лет—75 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы предоставляется пенсионерам и ИП; возраст заемщика до 75 лет; страхование КАСКО не требуется; возможность приобретения автомобиля у частного лица; погашение кредита аннуитетными и дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы требуется поручительство физ.лица и (или) ИП и (или) юр.лица; при отсутствии поручителя требуется личное страхование Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет необходим военный билет либо документ об отсрочке

Дата актуализации 04.02.2019 17:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автомобиль с пробегом (без КАСКО)» в 3 городах России

Справочная информация АО «Владбизнесбанк» Адрес 600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35 ОГРН 1023300000063 Отделения и банкоматы в вашем городе Владимир Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте Телефоны (4922) 54-18-65

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