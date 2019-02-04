Автомобиль с пробегом (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
- автосалон
- частное лицо
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
для иномарок — до 7 лет, для отечественных ТС — до 3 лет на момент окончания кредита
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
15—18%
определяется индивидуально
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
18 лет—75 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- предоставляется пенсионерам и ИП;
- возраст заемщика до 75 лет;
- страхование КАСКО не требуется;
- возможность приобретения автомобиля у частного лица;
- погашение кредита аннуитетными и дифференцированными платежами по выбору заемщика
Особые ограничения
- требуется поручительство физ.лица и (или) ИП и (или) юр.лица;
- при отсутствии поручителя требуется личное страхование
- для мужчин в возрасте до 27 лет необходим военный билет либо документ об отсрочке
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Дата актуализации
04.02.2019 17:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автомобиль с пробегом (без КАСКО)» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
600015, г. Владимир,
1023300000063
в вашем городе
Владимир
(4922) 54-18-65