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Хлынов, автокредит

Авто-мечта

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Срок кредита
    3 мес.—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—3 000 000
    до 100% от стоимости автомобиля (за счет кредитных средств может быть оплачено до 80% от стоимости автомобиля, оставшаяся часть может быть потрачена на оплату страхования)
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    12—12,5%
    + 6 п. п. при нарушении условия продления полиса КАСКО; + 12 п. п. за просрочку платежа по кредиту
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    20 лет—70 лет
    на момент окончания кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность включить стоимость страховых премий в сумму кредита;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • крупная надбавка к ставке за просрочку платежа по кредиту
    Особые ограничения
    • при подаче заявки в офисе банка страхование КАСКО не требуется, при подаче заявки через автосалон страхование КАСКО обязательно;
    • за просрочку платежа по кредиту устанавливается процентная ставка, повышенная на 12 п. п.;
    • ставка выше на 6 п. п. при нарушении условий продления полиса КАСКО;
    • кредит выдается заемщикам с постоянной или временной регистрацией на территории Кировской области или Республики Марий Эл
  • Дата актуализации
    06.02.2019 11:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Авто-мечта» в 14 городах России

Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
Адрес
610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
ОГРН
1024300000042
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 21 Банкоматы 50 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-27-77 — звонок по России бесплатный

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