Авто-мечта
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Срок кредита
3 мес.—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—3 000 000
до 100% от стоимости автомобиля (за счет кредитных средств может быть оплачено до 80% от стоимости автомобиля, оставшаяся часть может быть потрачена на оплату страхования)
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
12—12,5%
+ 6 п. п. при нарушении условия продления полиса КАСКО; + 12 п. п. за просрочку платежа по кредиту
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
20 лет—70 лет
на момент окончания кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить стоимость страховых премий в сумму кредита;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- крупная надбавка к ставке за просрочку платежа по кредиту
- при подаче заявки в офисе банка страхование КАСКО не требуется, при подаче заявки через автосалон страхование КАСКО обязательно;
- за просрочку платежа по кредиту устанавливается процентная ставка, повышенная на 12 п. п.;
- ставка выше на 6 п. п. при нарушении условий продления полиса КАСКО;
- кредит выдается заемщикам с постоянной или временной регистрацией на территории Кировской области или Республики Марий Эл
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Дата актуализации
06.02.2019 11:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Авто-мечта» в 14 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
1024300000042
в вашем городе
Киров
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