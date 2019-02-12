Автосказка
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—5 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
12,5—13,5%
зависит от срока кредита и первоначального взноса; — 1 п. п. при наличии личного страхования; + 0,5 п. п. при подтверждении дохода без предоставления справки 2-НДФЛ
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
60 для женщин; на момент окончания кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность предоставления ИП;
- небольшой первоначальный взнос
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется постоянная регистрация по месту получения кредита;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке;
- ставка ниже на 1 п. п. при наличии личного страхования;
- ставка выше на 0,5 п. п. при подтверждении дохода без справки 2-НДФЛ
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Дата актуализации
12.02.2019 15:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автосказка» в 10 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
в вашем городе
Москва
(4012) 59-00-99