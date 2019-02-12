Автосказка на автомобиль с пробегом

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 12 лет на дату погашения кредита

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 13,5—14,5%

зависит от срока кредита; — 1 п. п. при наличии личного страхования; + 0,5 п. п. при подтверждении дохода без предоставления справки 2-НДФЛ

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

60 для женщин; на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность предоставления ИП; невысокая ставка Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная регистрация по месту получения кредита; первоначальный взнос - от 30%; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке; ставка ниже на 1 п. п. при наличии личного страхования; ставка выше на 0,5 п. п. при подтверждении дохода без справки 2-НДФЛ

Дата актуализации 12.02.2019 15:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Справочная информация АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк» Адрес 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 5 посмотреть на карте Телефоны (4012) 59-00-99

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