Автосказка на автомобиль с пробегом (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 12 лет на дату погашения кредита

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 15—16%

зависит от срока кредита; — 1 п. п. при наличии личного страхования; + 0,5 п. п. при подтверждении дохода без предоставления справки 2-НДФЛ

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

60 для женщин; на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; не требуется страхование КАСКО; возможность предоставления ИП Минусы требуется постоянная регистрация по месту получения кредита; первоначальный взнос - от 30%; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке; ставка ниже на 1 п. п. при наличии личного страхования; ставка выше на 0,5 п. п. при подтверждении дохода без справки 2-НДФЛ

Дата актуализации 12.02.2019 15:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Справочная информация АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк» Адрес 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 5 посмотреть на карте Телефоны (4012) 59-00-99

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