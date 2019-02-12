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Энерготрансбанк, автокредит

Автосказка на автомобиль с пробегом (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 12 лет на дату погашения кредита
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—5 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    15—16%
    зависит от срока кредита; — 1 п. п. при наличии личного страхования; + 0,5 п. п. при подтверждении дохода без предоставления справки 2-НДФЛ
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    60 для женщин; на момент окончания кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • не требуется страхование КАСКО;
    • возможность предоставления ИП
    Минусы
    • требуется постоянная регистрация по месту получения кредита;
    • первоначальный взнос - от 30%;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке;
    • ставка ниже на 1 п. п. при наличии личного страхования;
    • ставка выше на 0,5 п. п. при подтверждении дохода без справки 2-НДФЛ
  • Дата актуализации
    12.02.2019 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автосказка на автомобиль с пробегом (без КАСКО)» в 10 городах России

Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
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Телефоны
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