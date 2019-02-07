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БМВ Банк, автокредит

BMW/MINI/Rolls-Royce с пробегом (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный подержанный
  • Марка, модель
    • BMW
    • Mini
    • Rolls-Royce
  • Возраст транспортного средства
    до 10 лет на дату погашения кредита
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—2 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    18—20%
    зависит от подтверждения дохода
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    18 лет—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Особые условия
    Возможно кредитование в остаточным платежом в размере 20—55% от стоимости машины.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • не требуется страхование КАСКО
    Особые ограничения
    • для автомобилей BMW 6, 7, М, Z серий и Х6 первоначальный взнос от 25%;
    • для мужчин в возрасте от 22 до 27 лет требуется военный билет;
    • для заемщиков в возрасте от 18 до 22 лет и старше 60 лет ( 55 лет для женщин) требуется поручитель
  • Дата актуализации
    07.02.2019 15:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «BMW/MINI/Rolls-Royce с пробегом (без КАСКО)» в 1 городе России

Справочная информация
ООО «БМВ Банк»
Адрес
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39а, стр. 1
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 700-02-69 — единая справочная служба

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