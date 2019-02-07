BMW Premium Selection (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный подержанный
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Марка, модель
BMW
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—2 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
17,5—19,5%
зависит от подтверждения дохода и срока кредита
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
18 лет—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Особые условия
Возможно оформление кредита с остаточным платежом в размере 20—55% от стоимости автомобиля.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- не требуется страхование КАСКО;
- личное страхование не влияет на ставку;
- низкая ставка
- распространяется на автомобили BMW Premium Selection;
- для автомобилей 6,7, М серий, BMW Х6 и Z первоначальный взнос от 25%
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Дата актуализации
07.02.2019 15:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «BMW Premium Selection (без КАСКО)» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «БМВ Банк»
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39а, стр. 1
в вашем городе
Москва
8 800 700-02-69
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