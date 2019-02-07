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БМВ Банк, автокредит

BMW Premium Selection (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный подержанный
  • Марка, модель
    BMW
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—2 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    17,5—19,5%
    зависит от подтверждения дохода и срока кредита
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    18 лет—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Особые условия
    Возможно оформление кредита с остаточным платежом в размере 20—55% от стоимости автомобиля.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • не требуется страхование КАСКО;
    • личное страхование не влияет на ставку;
    • низкая ставка
    Особые ограничения
    • распространяется на автомобили BMW Premium Selection;
    • для автомобилей 6,7, М серий, BMW Х6 и Z первоначальный взнос от 25%
  • Дата актуализации
    07.02.2019 15:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «BMW Premium Selection (без КАСКО)» в 1 городе России

Справочная информация
ООО «БМВ Банк»
Адрес
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39а, стр. 1
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 700-02-69 — единая справочная служба

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