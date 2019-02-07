BMW Premium Selection (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Марка, модель BMW

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—2 000 000

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 17,5—19,5%

зависит от подтверждения дохода и срока кредита

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 18 лет—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Возможно оформление кредита с остаточным платежом в размере 20—55% от стоимости автомобиля.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; не требуется страхование КАСКО; личное страхование не влияет на ставку; низкая ставка Особые ограничения распространяется на автомобили BMW Premium Selection; для автомобилей 6,7, М серий, BMW Х6 и Z первоначальный взнос от 25%

Дата актуализации 07.02.2019 15:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «BMW Premium Selection (без КАСКО)» в 1 городе России

Справочная информация ООО «БМВ Банк» Адрес 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39а, стр. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-02-69 — единая справочная служба

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