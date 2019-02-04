Настоящий райдер

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства мотоцикл мототранспорт водный транспорт

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возможность обратного выкупа да

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—1 500 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 19%

+ 0,5 п. п. при отсутствии залога ТС

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент окончания срока кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия При наличии залога возможно погашение с остаточным платежом: ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж, состоящий из начисленных процентов и оставшейся до погашения части основного долга, равной не более 55—75% от стоимости приобретаемого ТС. При остаточном платеже в размере 70% и более, обязательно наличие страхования КАСКО, а также заключенного договора/соглашения об обратном выкупе транспортного средства с мотосалоном и банком.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы первоначальный взнос - от 0%; альтернативные способы подтверждения дохода; возможно приобретение ТС у частного лица; возможность включить стоимость страховых премий в сумму кредита; страхование КАСКО оформляется по желанию клиента Минусы высокая ставка Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или поручительство; ставка выше на 0,5 п. п. при отсутствии залога транспортного средства; при сумме кредита до 700 тыс. рублей залог транспортного средства не обязателен

Дата актуализации 04.02.2019 14:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Настоящий райдер» в 2 городах России

Справочная информация ООО «Банк «Оранжевый» Адрес 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 500-80-88 — единая справочная служба

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