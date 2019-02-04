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Вкабанк, автокредит

Стандарт (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    1 год—3 года
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    150 000—10 000 000
    зависит от платежеспособности заемщика
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    15%
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—70 лет
    на момент окончания срока кредитного договора
  • Подтверждение дохода
    справка 2-НДФЛ
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    12 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • предоставляется пенсионерам и ИП;
    • не требуется страхование КАСКО
    Минусы
    • требуется регистрация в регионе выдачи кредита;
    • небольшой срок кредитования;
    • требуется предоставление дополнительного обеспечения
  • Дата актуализации
    04.02.2019 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Стандарт (без КАСКО)» в 4 городах России

Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
Отделения и банкоматы
в вашем городе Астрахань
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Телефоны
(8512) 44-48-55

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