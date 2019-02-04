Стандарт (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
1 год—3 года
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
150 000—10 000 000
зависит от платежеспособности заемщика
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
15%
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—70 лет
на момент окончания срока кредитного договора
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Подтверждение дохода
справка 2-НДФЛ
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
12 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- предоставляется пенсионерам и ИП;
- не требуется страхование КАСКО
- требуется регистрация в регионе выдачи кредита;
- небольшой срок кредитования;
- требуется предоставление дополнительного обеспечения
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Дата актуализации
04.02.2019 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Стандарт (без КАСКО)» в 4 городах России
Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
в вашем городе
Астрахань
(8512) 44-48-55