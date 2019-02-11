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Генбанк, автокредит

Классический

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    1 год—7 лет
    шаг - 6 месяцев
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—3 000 000
    до 80% от стоимости автомобиля
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    13,5—14,5%
    зависит от срока кредита и первоначального взноса
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Особые условия
    Погашение — аннуитетными платежами.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможность включить в сумму кредита стоимость страхования и доп. оборудования;
    • предоставляется ИП;
    • личное страхование не влияет на ставку
    • длительный срок кредитования
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • для работающих по найму/ пенсионеров рассмотрение заявки - до 4 рабочих дней;
    • для ИП и собственников бизнеса - до 14 рабочих дней
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 28 лет требуется военный билет или документ об отсрочке;
    • для ИП первоначальный взнос от 30%
  • Дата актуализации
    11.02.2019 11:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Классический» в 31 городе России

Справочная информация
АО «Генбанк»
Адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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