Экспресс-кредит на новый автомобиль (без КАСКО)
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Экспресс-кредит
да
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—1 200 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
18,9%
— 1,6 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
до 55 лет для женщин на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется подтверждение дохода;
- возможность включить страховые премии в сумму кредита;
- рассмотрение заявки - 30 минут;
- не требуется страхование КАСКО;
Особые ограничения
- может потребоваться поручительство физ. лица;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- ставка ниже на 1,6 п. п. при наличии личного страхования;
- максимальный возраст заемщика может быть увеличен на 5 лет при условии предоставления поручителя
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Дата актуализации
11.02.2019 13:54