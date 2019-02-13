Автомобильный с пробегом

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 5 лет

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—3 года

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 000 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 19%

зависит от первоначального взноса; + 1 п. п. при предоставлении справки о доходах в свободной форме

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; возможно включение стоимости КАСКО в сумму кредита; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; небольшой срок кредитования; первоначальный взнос - от 30% Особые ограничения ставка выше на 1 п. п. при предоставлении справки о доходах в свободной форме; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет

Дата актуализации 13.02.2019 11:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автомобильный с пробегом» в 8 городах России

Справочная информация ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк» Адрес 423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 88а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 3 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-25-42 — единая справочная служба

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