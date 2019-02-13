Автомобильный с пробегом (без КАСКО)
Основные сведения
-
Продавец
автосалон
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
-
Возраст транспортного средства
до 5 лет
-
Экспресс-кредит
да
-
Срок кредита
1 год—3 года
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
100 000—1 000 000
-
Минимальный первоначальный взнос
50%
-
Cтавка по кредиту
22%
зависит от первоначального взноса; + 1 п. п. при предоставлении справки о доходах в свободной форме
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
-
Штраф за досрочное погашение
нет
-
Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на момент погашения кредита
-
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- справка по форме банка
-
Регистрация по месту получения кредита
постоянная
-
Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- не требуется страхование КАСКО;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
- первоначальный взнос - от 50%;
- небольшой срок кредитования
- ставка выше на 1 п. п. при предоставлении справки о доходах в свободной форме;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет
-
Дата актуализации
13.02.2019 12:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автомобильный с пробегом (без КАСКО)» в 8 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
в вашем городе
Москва
8 800 100-25-42
— единая справочная служба