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Балтинвестбанк, автокредит

Новый автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    2 года—7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—1 500 000
    но не более 90% от стоимости автомобиля; при первоначальном взносе до 15% — до 1 500 000 рублей для официальных дилеров и до 1 100 000 р для неофициальных дилеров, но не более 110% от стоимости авто, уменьшенной на размер первоначального взноса
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    16,35%
    зависит от первоначального взноса и вида транспортного средства; + 0,5 п. п. без подтверждения дохода
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    22 года—60 лет
    для женщин, от 25 до 65 лет для мужчин; на момент окончания срока действия договора
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • рассмотрение заявки - 1 рабочий день;
    • возможность привлечения созаемщика, в случае если заемщик не соответствует требованиям банка;
    • не требуется страхование КАСКО;
    • длительный срок кредитования
    Минусы
    • требуется наличие постоянной регистрации и осуществление трудовой деятельности в регионах, одобренных банком для кредитования
    Особые ограничения
    • минимальный первоначальный взнос - от 30% для коммерческих автомобилей категории В;
    * ставка выше на 0,5 п. п. при отсутствии документов, подтверждающих доход
  • Дата актуализации
    14.02.2019 10:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новый автомобиль (без КАСКО)» в 1 городе России

Справочная информация
ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»
Адрес
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
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Телефоны
8 800 333-93-93 — единая справочная служба

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