Мотоциклы BMW с пробегом

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства мотоцикл

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Марка, модель BMW

Возраст транспортного средства до 10 лет на дату погашения кредита

Возможность обратного выкупа да

Срок кредита 1 год—5 лет

с остаточным платежом - 3 года

Валюта рубли

Сумма кредита 135 000—2 500 000

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 15—17%

зависит от подтверждения дохода и способа погашения кредита; + 3 п. п. при отказе от КАСКО

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 18 лет—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Возможно кредитование с остаточным платежом в размере 30—55% от стоимости мотоцикла.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; возможно включить стоимость КАСКО в сумму кредита; возможно оформление кредита без КАСКО (+ 3 п. п. к ставке) Особые ограничения при кредитовании без подтверждения дохода минимальный первоначальный взнос - 40%; для мужчин в возрасте от 22 до 27 лет требуется военный билет; для заемщиков в возрасте от 18 до 22 лет и старше 60 лет ( 55 лет для женщин) требуется поручитель

Дата актуализации 07.02.2019 15:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Мотоциклы BMW с пробегом» в 1 городе России

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