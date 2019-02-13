Универсал-авто подержанный (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 7 лет для отечественных автомобилей, до 10 лет для иномарок на момент погашения кредита; до 5 лет на момент получения кредита
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 100 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
17,5—18,5%
зависит от срока кредита; + 1 п. п. для ИП, учредителей и/или владельцев 50% и более акций/долей в уставном капитале общества-работодателя
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
0,5—1% от суммы кредита (мин. — 20 руб., макс. — 1 500 руб.) за перевод средств на счет автосалона
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—62 года
до 57 лет для женщин (на момент погашения кредита)
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- низкая ставка;
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- не требуется страхование КАСКО;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
- супруга(супруг) обязательно является созаемщиком (при наличии);
- взимается комиссия за перевод денежных средств на счет автосалона
- ставка выше на 1 п. п. для ИП, учредителей и/или владельцев 50% и более акций/долей в уставном капитале общества-работодателя;
- взимается комиссия за перевод денежных средств в автосалон в размере 0,5-1% от суммы кредита (мин. - 20 руб., макс. - 1 500 руб.);
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет
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Дата актуализации
13.02.2019 17:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Универсал-авто подержанный (без КАСКО)» в 9 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
1021600000289
в вашем городе
Казань
(843) 293-93-93