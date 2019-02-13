Универсал-авто подержанный (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 7 лет для отечественных автомобилей, до 10 лет для иномарок на момент погашения кредита; до 5 лет на момент получения кредита

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 17,5—18,5%

зависит от срока кредита; + 1 п. п. для ИП, учредителей и/или владельцев 50% и более акций/долей в уставном капитале общества-работодателя

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании 0,5—1% от суммы кредита (мин. — 20 руб., макс. — 1 500 руб.) за перевод средств на счет автосалона

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—62 года

до 57 лет для женщин (на момент погашения кредита)

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; максимальная сумма кредита не ограничена; альтернативные способы подтверждения дохода; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; не требуется страхование КАСКО; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; супруга(супруг) обязательно является созаемщиком (при наличии); взимается комиссия за перевод денежных средств на счет автосалона Особые ограничения ставка выше на 1 п. п. для ИП, учредителей и/или владельцев 50% и более акций/долей в уставном капитале общества-работодателя; взимается комиссия за перевод денежных средств в автосалон в размере 0,5-1% от суммы кредита (мин. - 20 руб., макс. - 1 500 руб.); для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет

Дата актуализации 13.02.2019 17:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Универсал-авто подержанный (без КАСКО)» в 9 городах России

Справочная информация ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» Адрес 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52 ОГРН 1021600000289 Отделения и банкоматы в вашем городе Казань Отделения 16 Банкоматы 18 посмотреть на карте Телефоны (843) 293-93-93

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