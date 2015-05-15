Эконом-авто (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 15—15,5%

зависит от срока кредита; + 1 п. п. для ИП, учредителей и/или владельцев 50% и более акций/долей в уставном капитале общества-работодателя

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании 0,5—1% от суммы кредита (мин. — 20 руб., макс. — 1 500 руб.) за перевод средств на счет автосалона

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—62 года

до 57 для женщин (на момент погашения кредита)

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; максимальная сумма кредита не ограничена; рассмотрение заявки не более 1 рабочего дня; не требуется подтверждение дохода; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика не требуется страхование КАСКО; личное страхование не влияет на ставку Минусы первоначальный взнос - от 30%; супруга(супруг) обязательно является созаемщиком (при наличии); требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; взимается комиссия за перевод денежных средств на счет автосалона Особые ограничения ставка выше на 1 п. п. для ИП, учредителей и/или владельцев 50% и более акций/долей в уставном капитале общества-работодателя; взимается комиссия за перевод денежных средств в автосалон в размере 0,5-1% от суммы кредита (мин. - 20 руб., макс. - 1 500 руб.); для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет

Дата актуализации 13.02.2019 17:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Эконом-авто (без КАСКО)» в 9 городах России

Справочная информация ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» Адрес 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52 ОГРН 1021600000289 Отделения и банкоматы в вашем городе Казань Отделения 16 Банкоматы 18 посмотреть на карте Телефоны (843) 293-93-93

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