Престиж (без КАСКО)
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Срок кредита
до 7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—8 000 000
зависит от первоначального взноса и марки автомобиля
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
17,8%
— 3 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
до 55 лет для женщин на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
0,5 лет
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Особые условия
Оформить кредит также возможно с отсрочкой платежа: заемщик вносит ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж в конце срока кредита, в виде суммы оставшейся части основного долга и начисленных процентов. Максимальный размер (зависит от срока кредитования) последнего платежа без учета начисленных процентов — 55% от стоимости автомобиля. Срок кредита не должен превышать три года, минимальный взнос составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости машины. Сумма кредита не должна превышать 6,5 млн. рублей.Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- длительный срок кредитования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить страховые премии в сумму кредита;
- не требуется страхование КАСКО
Особые ограничения
- может потребоваться поручительство физ. лица;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- стоимость автомобиля - от 1,2 млн рублей;
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
- сумма кредита до 3,5 млн при первоначальном взносе от 10%; до 6,5 млн при взносе от 20%; до 8 млн при взносе от 30%;
- максимальный возраст заемщика может быть увеличен на 5 лет при условии предоставления поручителя;
- подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе не менее 15% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 920 тыс. рублей; при первоначальном взносе не менее 30% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4 млн рублей;при первоначальном взносе не менее 40% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4,8 млн рублей; при первоначальном взносе не менее 50% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 6,5 млн рублей;
- максимальная сумма распространяется на марки Porsche, Bentley, Lamborghini, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce
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Дата актуализации
11.02.2019 12:00