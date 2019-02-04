Автокредит (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 55 000—1 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 14—16%

зависит от срока и первоначального взноса; + 3 п. п. при досрочном расторжении заёмщиком договора страхования от несчастных случаев и болезней

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент окончания кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Порядок погашения кредита и уплаты процентов — ежемесячно дифференцированными платежами.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы подтверждение дохода не требуется; рассмотрение заявки до 2 часов; не требуется страхование КАСКО Минусы требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; требуется личное страхование; требуется созаемщик Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; возможно оформить автомобиль в собственность третьего лица, при этом обязательно его привлечение в качестве созаемщика; ставка выше на 3 п. п. при досрочном расторжении заёмщиком договора страхования от несчастных случаев и болезней

Дата актуализации 04.02.2019 14:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автокредит (без КАСКО)» в 12 городах России

Справочная информация ПАО «Курский промышленный банк» Адрес 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13 ОГРН 1024600001458 Отделения и банкоматы в вашем городе Курск Отделения 17 Банкоматы 42 посмотреть на карте Телефоны (4712) 70-37-03

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