Автокредит на подержанный автомобиль (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
- автосалон
- частное лицо
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
на момент планового погашения кредита: отечественных марок не более 5 лет; иностранных марок не более 7 лет
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
55 000—1 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
15—17%
зависит от срока и первоначального взноса; + 3 п. п. при досрочном расторжении заёмщиком договора страхования от несчастных случаев и болезней
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на момент окончания кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Особые условия
Порядок погашения кредита и уплаты процентов — ежемесячно дифференцированными платежами.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- подтверждение дохода не требуется;
- возможность приобретения у частного лица;
- рассмотрение заявки до 2 часов;
- не требуется страхование КАСКО
Особые ограничения
- требуется личное страхование;
- требуется созаемщик;
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- возможно оформить автомобиль в собственность третьего лица, при этом обязательно его привлечение в качестве созаемщика;
- ставка выше на 3 п. п. при досрочном расторжении заёмщиком договора страхования от несчастных случаев и болезней
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Дата актуализации
04.02.2019 14:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит на подержанный автомобиль (без КАСКО)» в 12 городах России
Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
1024600001458
в вашем городе
Курск
(4712) 70-37-03