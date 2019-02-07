Автодрайв (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 50 000

до 80% от стоимости автомобиля

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 12—16%

зависит от срока кредита и первоначального взноса; — 2 п. п. при наличии положительной кредитной истории в любом банке

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 22 года—60 лет

до 55 лет для женщин (на момент погашения кредита)

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы максимальная сумма кредита не ограничена; погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; страхование КАСКО по желанию заемщика; личное страхование не влияет на ставку; скидка к ставке при наличии положительной кредитной истории в любом банке Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; кредит на покупку автомобиля в любом автосалоне Нижегородской и Костромской областей

Дата актуализации 07.02.2019 12:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автодрайв (без КАСКО)» в 30 городах России

Справочная информация АО «Коммерческий банк «Ассоциация» Адрес 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61 ОГРН 1025200000352 Отделения и банкоматы в вашем городе Нижний Новгород Отделения 2 Банкоматы 15 посмотреть на карте Телефоны (831) 434-36-53

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