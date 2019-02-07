Вход
Ассоциация, автокредит

Автодрайв (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 50 000
    до 80% от стоимости автомобиля
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    12—16%
    зависит от срока кредита и первоначального взноса; — 2 п. п. при наличии положительной кредитной истории в любом банке
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    22 года—60 лет
    до 55 лет для женщин (на момент погашения кредита)
  • Подтверждение дохода
    справка 2-НДФЛ
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • страхование КАСКО по желанию заемщика;
    • личное страхование не влияет на ставку;
    • скидка к ставке при наличии положительной кредитной истории в любом банке
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • кредит на покупку автомобиля в любом автосалоне Нижегородской и Костромской областей
  • Дата актуализации
    07.02.2019 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автодрайв (без КАСКО)» в 30 городах России

Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
Адрес
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
ОГРН
1025200000352
Отделения и банкоматы
в вашем городе Нижний Новгород
Отделения 2 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
(831) 434-36-53

Вернуться на страницу поиска автокредитов 759