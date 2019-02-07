Автодрайв (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 50 000
до 80% от стоимости автомобиля
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
12—16%
зависит от срока кредита и первоначального взноса; — 2 п. п. при наличии положительной кредитной истории в любом банке
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
22 года—60 лет
до 55 лет для женщин (на момент погашения кредита)
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Подтверждение дохода
справка 2-НДФЛ
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- страхование КАСКО по желанию заемщика;
- личное страхование не влияет на ставку;
- скидка к ставке при наличии положительной кредитной истории в любом банке
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- кредит на покупку автомобиля в любом автосалоне Нижегородской и Костромской областей
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Дата актуализации
07.02.2019 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автодрайв (без КАСКО)» в 30 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
1025200000352
в вашем городе
Нижний Новгород
(831) 434-36-53