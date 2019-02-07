Демо эффект
Основные сведения
-
Продавец
автосалон
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
иностранный подержанный
-
Марка, модель
BMW
-
Срок кредита
1 год—5 лет
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
200 000—8 500 000
-
Минимальный первоначальный взнос
15%
-
Cтавка по кредиту
12,9—14,9%
зависит от подтверждения дохода
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
-
Штраф за досрочное погашение
нет
-
Необходимость страхования
да
-
Возраст заёмщика
18 лет—65 лет
на момент погашения кредита
-
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
-
Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
-
Стаж работы на последнем месте
4 месяца
-
Особые условия
Программа действует на все демо автомобили BMW , приобретаемые в салонах официальных дилеров в период до 31 марта 2019 г.
Возможно кредитование с остаточным платежом в размере 20—55% от стоимости машины.
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможно включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
- низкая ставка;
- крупная сумма кредита;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО
- при кредитовании без подтверждения дохода минимальный первоначальный взнос - 40%;
- при условии оформления КАСКО на авто по программе BMW Страхование минимальный первоначальный взнос - 10%;
- для мужчин в возрасте от 22 до 27 лет требуется военный билет;
- для заемщиков в возрасте от 18 до 22 лет и старше 60 лет ( 55 лет для женщин) требуется поручитель
-
Дата актуализации
07.02.2019 12:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Демо эффект» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «БМВ Банк»
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39а, стр. 1
в вашем городе
Москва
8 800 700-02-69
— единая справочная служба