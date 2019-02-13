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Левобережный, автокредит

Автодром

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    для иномарок — до 15 лет, для отечественных автомобилей — до 10 лет на момент окончания кредита
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—1 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    15—20%
    зависит от первоначального взноса и суммы кредита
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    23 года—65 лет
    на момент окончания кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Особые условия
    Погашение — аннуитетными платежами.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • предоставляется ИП и пенсионерам
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется постоянная регистрация и фактическое проживание заемщика в Новосибирске, Новосибирской области, Кемерове, Новокузнецке, Красноярске, Барнауле, Томске
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет, либо документ, заменяющий его
  • Дата актуализации
    13.02.2019 12:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автодром» в 41 городе России

Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
Отделения 16 Банкоматы 90 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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