Автодром (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
для иномарок — до 15 лет, для отечественных автомобилей — до 10 лет на момент окончания кредита
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—1 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
17—22%
зависит от первоначального взноса и суммы кредита
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
на момент окончания кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Особые условия
Погашение — аннуитетными платежами.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- предоставляется ИП и пенсионерам;
- не требуется страхование КАСКО
Особые ограничения
- требуется постоянная регистрация и фактическое проживание заемщика в Новосибирске, Новосибирской области, Кемерове, Новокузнецке, Красноярске, Барнауле, Томске
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет, либо документ, заменяющий его
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Дата актуализации
13.02.2019 12:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автодром (без КАСКО)» в 41 городе России
Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
в вашем городе
Новосибирск
8 800 333-35-55
— единая справочная служба