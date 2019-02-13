Автодром (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства для иномарок — до 15 лет, для отечественных автомобилей — до 10 лет на момент окончания кредита

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 17—22%

зависит от первоначального взноса и суммы кредита

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Особые условия Погашение — аннуитетными платежами.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; предоставляется ИП и пенсионерам; не требуется страхование КАСКО Минусы требуется постоянная регистрация и фактическое проживание заемщика в Новосибирске, Новосибирской области, Кемерове, Новокузнецке, Красноярске, Барнауле, Томске Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет, либо документ, заменяющий его

Дата актуализации 13.02.2019 12:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автодром (без КАСКО)» в 41 городе России

Справочная информация ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» Адрес 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1 Отделения и банкоматы в вашем городе Новосибирск Отделения 16 Банкоматы 90 посмотреть на карте Телефоны 8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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