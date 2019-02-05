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Агророс, автокредит

Авто в кредит

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    14—17%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 1 п. п. при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита; + 5 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    от 18 лет
    максимальный возраст не ограничен
  • Подтверждение дохода
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Погашение — аннуитетными платежами.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • подтверждение дохода не требуется;
    • максимальный возраст заемщика не ограничен;
    • рассмотрение заявки в течение одного рабочего дня
    Минусы
    • обязательно оформление согласия супруга(-и) (при наличии);
    • требуется страхование КАСКО;
    • первоначальный взнос - от 30%
    Особые ограничения
    • ставка выше на 1 п. п. при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита ;
    • ставка выше на 5 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО
  • Дата актуализации
    05.02.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Авто в кредит» в 11 городах России

Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
Адрес
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 222-44-19 — звонок по России бесплатный
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