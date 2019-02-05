Авто в кредит

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 14—17%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 1 п. п. при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита; + 5 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика от 18 лет

максимальный возраст не ограничен

Подтверждение дохода не требуется

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитетными платежами.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы подтверждение дохода не требуется; максимальный возраст заемщика не ограничен; рассмотрение заявки в течение одного рабочего дня Минусы обязательно оформление согласия супруга(-и) (при наличии); требуется страхование КАСКО; первоначальный взнос - от 30% Особые ограничения ставка выше на 1 п. п. при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита ; ставка выше на 5 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО

Дата актуализации 05.02.2019 16:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Справочная информация АО «Банк «Агророс» Адрес 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 2 посмотреть на карте Телефоны 8 800 222-44-19 — звонок по России бесплатный (8452) 44-19-19 (495) 134-58-88

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