Авто в кредит
Основные сведения
-
Продавец
автосалон
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
-
Срок кредита
1 год—5 лет
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
50 000—3 000 000
-
Минимальный первоначальный взнос
30%
-
Cтавка по кредиту
14—17%
зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 1 п. п. при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита; + 5 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
-
Штраф за досрочное погашение
нет
-
Необходимость страхования
да
-
Возраст заёмщика
от 18 лет
максимальный возраст не ограничен
-
Подтверждение дохода
не требуется
-
Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
-
Особые условия
Погашение — аннуитетными платежами.
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- подтверждение дохода не требуется;
- максимальный возраст заемщика не ограничен;
- рассмотрение заявки в течение одного рабочего дня
Особые ограничения
- обязательно оформление согласия супруга(-и) (при наличии);
- требуется страхование КАСКО;
- первоначальный взнос - от 30%
- ставка выше на 1 п. п. при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита ;
- ставка выше на 5 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО
-
Дата актуализации
05.02.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Авто в кредит» в 11 городах России
Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
в вашем городе
Москва
8 800 222-44-19
— звонок по России бесплатный
(8452) 44-19-19
(495) 134-58-88