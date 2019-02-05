Авто в кредит (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 19—22%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 1 п. п. при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика от 18 лет

максимальный возраст не ограничен

Подтверждение дохода не требуется

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитетными платежами.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы подтверждение дохода не требуется; максимальный возраст заемщика не ограничен; не требуется страхование КАСКО; рассмотрение заявки в течение одного рабочего дня Минусы обязательно оформление согласия супруга(-и) (при наличии); первоначальный взнос - от 30% Особые ограничения ставка выше на 1 п. п. при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита

Дата актуализации 05.02.2019 16:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Авто в кредит (без КАСКО)» в 11 городах России

Справочная информация АО «Банк «Агророс» Адрес 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 2 посмотреть на карте Телефоны 8 800 222-44-19 — звонок по России бесплатный (8452) 44-19-19 (495) 134-58-88

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